Avrupa Birliği üyesi 5 Akdeniz ülkesinden birliğin göçmen politikasına eleştiri

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tahıl ihracatını bloke etmesi nedeniyle Afrika'dan gelen çok sayıda mültecinin güney Avrupa'ya akın etmesine yol açabileceği endişeleri devam ederken, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Malta ve İspanya'nın içişleri bakanları, Venedik'te iki gün süren görüşmeler gerçekleştirdi.

GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nuris, basına yaptığı açıklamada, mülteciler konusundaki dayanışmanın bir slogan olmadığını belirterek, göç konusunda güçlü ve ortak bir AB politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Zihinlerindeki dayanışmanın gönüllü olamayacağını belirten Nuris, şu anda ülkesinin nüfusunun yüzde 5'inin sığınmacılardan oluştuğunu kaydetti.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahıl ihracatının bloke edilmesinin, AB'nin, üyeleri arasında göçmen kaynaklı oluşan yükün yeniden dağıtılması için yeterli bir mekanizma geliştirmesinin başka bir nedeni olduğunu ifade etti.

Yunanistan İçişleri Bakanı Notis Mitarachi da göç konusunda daha fazla yasal yola ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Kaçakçıların Avrupa'da kimin yaşayacağına karar vermesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.