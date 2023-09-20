Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının sahibi Kuveytli hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesinde, İstihbarat Başkanlığının desteğiyle, "Abdulaziz Ramih" adını kullanan "sözde yazar"ın Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsın, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir."