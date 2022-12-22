Asgari ücret açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı.

Yeni asgari ücret net 8500 TL oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşılamadı. Elbette her kesim kendi öncelikleri, kendi hassasiyetlerini düşenecektir. Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Her kesim kendi hassasiyetleri doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bize düşen en hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az Maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçtiğimiz yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret müzakeresi vardır.

Açıklayacağımız Asgari Ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumludur. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldık. 37.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz.

Net Asgari Ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenler başta olmak üzere ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.