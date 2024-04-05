Ardahan'da seçim yenileme kararı iptal!
31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da il seçim kurulu seçim yenileme kararını iptal etti, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesini kararlaştırdı.
Ardahan'da mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Faruk Demir' in kazandığı seçimin, Ak Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. CHP yönetiminin yenileme kararının iptali için yapılan itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.
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