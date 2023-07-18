Ankara'da toplu taşımaya zam!

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine büyük zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan KDV ve ÖTV artışının ardından Başkent Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, ulaşım zamları için kararını açıkladı.

Zamların ardından Ankara'da otobüs bileti ne kadar?

Buna göre Başkent Ankara'da tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi. Zamlı fiyatlar 3 gün içinde uygulanmaya başlayacak.

Ankara'da dolmuş ücretleri de zamlanıyor

Ankara'da toplu ulaşım zammından dolmuşlar da nasibini aldı. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen zam ile Ankara'da indi-bindi dolmuş ücretinin 17 TL, uzak mesafe dolmuş ücretinin ise 20 TL olması bekleniyor.