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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce bugün DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 31'i Irak, 2'si Suriye uyruklu, 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. 

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