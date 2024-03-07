Ankara'da anketlerde kim önde? Altınok açıkladı

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Projelerinden bahseden Altınok, "Ankara'da sağ duyu galip edecek" diye konuştu.

Ankara'daki trafik sorununa dikkat çelen Turgut Altınok, "Göreve gelir gelmez ilk olarak Ankara'nın trafiğini çözeceğiz. Büyükşehirlerde trafiği azaltmanın en iyi yolu metrodur. Ankara'yı metrolarla donatacağız. 3-4 yılda Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Metroların yanında otoparklar yapacağız. Toplu taşımayı yer altına indirerek sorunu çözeceğiz. Burası Türkiye'nin başkenti burası sıradan bir il değil. Ankara'da her gün işe gidenler trafikteki durumunu bir gözden geçirsin. eğer biz kredi vermeseydik 400 araç aldı otobüs filoları eskidi." ifadelerini kullandı.

Kimin önde olduğunu açıkladı

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok son anket sonuçları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Altınok, "Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir. Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50'i önceyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir.

Hacı Bayram'dan çıktım Ulus'taki hale 3 saate gidebildim. Burada 5 dakikalık yolu bu kadar sürede gidebildim. İnsanlar bizimle beraber ve oylarının gönüllerinin bizle olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımız bizimle sürekli fotoğraf çektirip dualarını ettiler. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son 2 anket var. Anketlerin birinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz. Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil geleceğini yönetir." diye konuştu.