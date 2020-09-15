ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un abonelik sistemi Amazon Prime, Türkiye'de kullanıma girdi.



Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Söz konusu fiyata Prime Video ve Prime Gaming servisleri de dahil.



Söz konusu abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar hızlı kargo ve ertesi gün teslimat gibi seçeneklerden yararlanabiliyor.

Ayrıca üyeler Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video'ya da erişim sağlayabiliyor. Türkiye'deki kullanıcılar ayrıca söz konusu servisleri ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Benzer bir özellik geçtiğimiz dönemde Netflix tarafından iptal edilmiş, daha sonra bir dönem ücretsiz olan 30 günlük deneme dönemi için 1.99 TL ücret talep edilmişti.



Şirkete yakın kaynaklara göre, şirket Amazon Basics ürünlerini yakında Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.