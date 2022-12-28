Amasra'ya Rus turist akın etti!

Koyları, tertemiz kumu, az dalgalı denizi ve tabiatla bütünleşen güzellikleriyle öne çıkan turistik ilçede, "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatı, yüzde 99 oranında tamamlandı. Teknik altyapıların tamamlanmasıyla ağustosta ilk kez gelen kruvaziyer "Astoria Grande", bugüne kadar dokuzuncu kez ilçe limanına yanaştı.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen, 270 yolcu ve 413 personel taşıyan kruvaziyerin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirdi. Burada fotoğraf çektiren Rus turistlerden bir kısmı, tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere hareket edeceği belirtildi.

3 Ağustos'ta 327, 14 Eylül'de 779, 28 Eylül'de 843, 5 Ekim'de 796, 19 Ekim'de 662, 12 Ekim'de 613, 25 Ekim'de 716, 20 Aralık'ta 177, bugün de 270 yolcusuyla Amasra'ya demir atan "Astoria Grande" ile toplam 5 bin 183 Rus turist tarihi ilçeyi ziyaret etmiş oldu.

Kruvaziyerin acente yetkilisi Ahmet Zurnacı, Amasra'ya dokuzuncu kez gelen geminin 270 yolcusuyla yılın son seferini yaptığını söyledi.

Zurnacı, "Yolcu gemisi düzenli olarak hemen hemen her hafta Amasra Limanı'na geliyor. Şu ana kadar ilçemizde 5 binin üzerinde yolcu kapasitesine ulaştık. Yeni yılda da bu sayı artarak devam edecek." dedi.