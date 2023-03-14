Altın Safran Film Festivali 8-9-10 Haziran'da



Safranbolu Belediye Başkanı ve Komite Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Salonunda yapılan toplantıda ilk olarak bir önceki yılın festival değerlendirmesi yapıldı. 8 -9 -10 Haziran tarihlerinde yapılması kararlaştırılan festivalde konser yerine daha çok tanıtım ve sanata yer verilmesinin iyi olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Elif Köse, “ Festivalimizi bu yıl 8-9-10 Haziran tarihlerinde yapma kararı aldık. Aldığımız diğer bir karar ise malumunuz büyük

bir felaket yaşadık ve bu felaketin etkilerini atlatmamız kolay olmayacak. Bölgede vatandaşlarımız büyük sıkıntılar çekerken bizim eğlence yapmamız da beklenemez. Bu yıl

festivalin eğlence bölümleri olmayacak. O nedenle sanat ve tanıtıma daha çok yer vereceğiz” dedi.

24 yıldır aralıksız devam eden festivalin Safranbolu’nun tanıtımına da büyük katkı sağladığını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ eğlence bölümleri olmasa da Sadi yaver Ataman, Leyla Gencer ve Ziya Şengül gibi Safranbolu’muzun medarı iftiharları olan isimleri de onlara layık programlarla anacağız. Ben tüm komite üyelerimize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.