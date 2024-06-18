Almanya sokakları kırmızı beyaz!

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde sanatçılar Sefo ve Murda, sevilen şarkılarına yer verdikleri performanslarıyla alana gelen taraftarları coşturdu. Sefo, A Milli Takıma EURO 2024 serüveni için hazırlayarak armağan ettiği "Türkiye'm" şarkısını seslendirirken, taraftarlar da kendisine eşlik etti.

YAĞMUR TANRISEVSİN DE TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Millî Takım Taraftar Otobüsü'nde yerini alan A Millî Takım Gönüllü Futbol Elçisi Yağmur Tanrısevsin de etkinlik boyunca taraftarlar bir arada oldu. Şarkılara ve marşlara eşlik eden ünlü oyuncu, Türkiye’nin EURO 2024'teki ilk maçı öncesinde bu büyük coşkunun bir parçası oldu.

TARAFTARLAR DJ PERFORMANSI EŞLİĞİNDE STADYUMA YÜRÜDÜ

"Tarihin izinde, zafer yolunda" mottosuyla taraftarlarım yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş etkinliği, DJ performansı eşliğinde devam etti. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, karşılaşmanın oynanacağı Dortmund BVB Stadyumu'nun önünde sona erecek.