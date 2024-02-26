Akıllı alışveriş arabaları kullanıma girdi!

Amazon, ABD'deki California eyaletinin San Mateo kentinde bulunan Whole Foods mağazalarında akıllı alışveriş arabalarını piyasaya sürdü.

Akıllı alışveriş arabası, müşterilerin alışveriş yaparken ürünleri doğrudan sepetlerine taramalarına ve ardından kasa kuyruğunu atlamalarına olanak tanıyarak market alışverişini daha hızlı hale getiriyor.

Seçilen ürün, alışveriş arabasına koyulduğunda elektronik sistem onu algılıyor ve ekrana yansıtıyor. Arabanın içinde hangi üründen ne kadar olduğu ve toplam ne kadar tutacağını da gösteren dokunmatik ekranlarla kredi kartı üzerinden alışveriş de yapılabiliyor.

Uygulamayı özellikle gençlerin kullanarak çok sevdiği, yaşlıların ise bir haylı zorlandığı gözlemlendi.