AK Parti'nin Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon adayları açıklandı!

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.

Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.



Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç olarak açıklanmıştı.

AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları şu şekilde;

Ortahisar: Ergin Aydın



Akçaabat: Osman Nuri Ekim



Araklı: Hüseyin Avni Çebi



Arsin: İbrahim Küçük



Çaykara: Hanefi Tok



Dernekpazarı: Mehmet Aşık



Düzköy: Selim Çelenk



Hayrat: Mehmet Nuhoğlu



Köprübaşı: Ali Aydın



Maçka: Koray Koçhan



Of: Salim Salih Sarıalioğlu



Sürmene: Hüseyin Azizoğlu



Tonya: Osman Beşel



Vakfıkebir: Muhammet Balta



Yomra: Abdulkadir Özdemir



KOCAELİ ADAYLARI AÇIKLANDI

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kocaeli'nin 12 ilçesindeki belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, seçime 57 gün kaldığını belirterek, seçimle ilgili yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti üyelerinin, makam yerine davasına bağlı olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Kenara çekilemeyiz, motivasyonumuzu bozamayız. Biz makam olsun veya olmasın, bu davanın birer neferi olarak gece gündüz çalışmaya ve Cumhur İttifakı'na omuz ve destek vermeye hazırız. 2000'li yıllara gidelim, bize birer kağıt vermiş olsunlar. 2024 için hayallerinizi yazın deselerdi, belki de çok çok azımız Ayasofya'nın açılacağını yazardık. Bir avukat kardeşimizin, duruşmalara başörtüsüyle gireceğini öngöremezdik. Bugün başörtülü birisinin vali, bakan, savcı, hakim ve polis olacağını düşünemezdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülkeye kattığı en önemli şey özgüvendir."

Bugüne kadar görev yapan belediye başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür eden Yavuz, bayrağı devralan adayların, elde edilen başarıyı çok daha yukarıya çekeceğinden emin olduklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kente karşı verdikleri sözleri tuttuklarını vurgulayarak, "Gökteki yıldızları vaat etmeyeceğiz, popülizm kıskacına bu şehri asla teslim etmeyeceğiz. Tutamayacağımız hiçbir sözü, bu millette vermeyeceğiz. Bu millete yalan söylemedik, söylemeyeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da kentte yürüttükleri seçim çalışmalarını anlattı.

Açıklanan ilçe belediye başkan adayları:

Karamürsel: Mesut Çetinkaya

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

Başiskele: Mehmet Yasin Özlü

Kartepe: Mustafa Kocaman

Kandıra: Erol Ölmez

İzmit: Muharrem Tutuş

Derince: İbrahim Şirin

Körfez: Şener Söğüt

Dilovası: Ramazan Ömeroğlu

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Gebze: Zinnur Büyükgöz

Darıca: Muzaffer Bıyık

Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman ile Sadettin Hülagü de katıldı.



TEKİRDAĞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım programına katıldı.

Kandemir, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimden sonra Tekirdağ'ı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın son seçimlerden güçlü şekilde çıktığını ifade eden Kandemir, "Onlar birbirlerine koltuk ikram ederken, makam beğendirirken, kendi içlerinde kavgaya tutuşmuş birbirlerini iterlerken, biz Türkiye için yarınlar nasıl daha güzel olur diye kafa kafaya veriyor ve mücadele ediyoruz. Bu millete hizmet etmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz." dedi.

Kandemir, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını belirterek, millete hizmete devam edeceklerini dile getirdi.

CHP'nin yaptıklarının kendilerini şaşırtmadığını aktaran Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Malum CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu. Merak ettik acaba ilk icraatları ne olacak? Şehitlerimizin olduğu gün Meclis'te bütün partiler bir araya gelerek bir deklarasyon imzaladılar. İki parti hariç, birisi HDP, birisi CHP. Bunlar terörist temsilcileriyle bir arada olmaktan eskiden utanıyorlardı şimdi hiç imtina etmiyorlar. Ama inanıyorum ki milletimiz bunlara 31 Mart'ta, 28 Mayıs'ta ve 14 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrar gösterecek. Milletimiz diyecek ki 'biz bir arada, bu bayrağın altında, bu ezanın sesiyle yaşayacağız.' Biz kardeşliği derinleştireceğiz."

El ele, gönül gönüle vererek, birliği, kardeşliği tesis edip hizmete devam edeceklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Bizim kalbimiz milletin sevgisinde, zihnimiz bu memleketin değerleriyle. İstikametimiz milletin verdiği bir siyaset hareketidir. İlhamı milletten ama milletin derdiyle dertlenen bir siyaset hareketi. Cumhur İttifakı olarak MHP ile el ele verecek, gönül gönüle olacak, her ilçeye hizmet etmek için milletin dizinin dibine oturacak, sofrasında onun önünde önünü ilikleyecek, hizmet etmek için gayret göstereceğiz."



Açıklanan adaylar şu şekilde;

Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Gökhan Saygı,

Kapaklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetin,

Ergene Belediye Başkan adayı Müge Yıldız Topak,

Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öge,

Malkara Belediye Başkan adayı Gediz Coşkun,

Şarköy Belediye Başkan adayı Görkem Gökkaya,

Hayrabolu Belediye Başkan adayı Osman İnan,

Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Hikmet Ata,

Çorlu Belediye Başkan adayı Hakan Sunal



MHP adayının desteklendiği ilçelerden Muratlı Belediye Başkan adayı İmdat Altıntaş ve Saray Belediye Başkan adayı Mümin Buluş tanıtıldı.