AK Parti'de gözler bugün yapılacak MKYK toplantısında!
AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) saat 16:00'da AK Parti Genel Merkezi'nde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda yeni görev dağılımlarının yapılması bekleniyor.
AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) saat 16:00'da AK Parti Genel Merkezi'nde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda yeni görev dağılımlarının yapılması bekleniyor.
MKYK'da yerini koruyan isimler
Ahmet Büyükgümüş, Ali İhsan Yavuz, Belgin Uygur, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Fatma Betül Sayan, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Kasım Gülpınar, Menderes Türel, Metin Tarhan, Mustafa Şen, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Sevan Sıvacıoğlu, Sümeyye Bozkurt, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz, Şebnem Kocakelci.
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