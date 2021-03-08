Acun Ilıcalı peşini bırakmadı Survivor'dan MasterChef'e transfer oldu

Survivor'dan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Emin Günenç'in elinden Acun Ilıcalı tuttu. TV8 ekranlarında yayımlanan ve çok izlenen yarışma programı Survivor, her bölüm izleyicilerine heyecan yaşatmaya devam ediyor. Fakat gönüller ve ünlüler takımlarıyla rekabetin kıyasıya yaşandığı yarışmada, üzücü anlar da kaydediliyor.

Survivor 2021'in gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç, yaşadığı sakatlıktan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Ani ayrılığı hem takım arkadaşlarını hem de sevenlerini gözyaşlarına boğan Günenç'ten çok geçmeden sevindiren bir haber geldi.

İddiaya göre ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayalleri yarım kalan güçlü yarışmacı Emin Günenç'i, MasterChef 2021'e davet etti. Henüz netleşmeyen bilgi kulislerde şimdiden sık konuşulmaya başlamışken, Günenç'in hayranları gözlerini Ilıcalı'dan gelecek kesin açıklamaya çevirdi.

Emin Günenç: 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynadı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Oyunculuk eğitimi alan Günenç, son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.