Aboubakar ile yollar ayrılıyor!

Vincent Aboubakar, Arap yarımadasına geri dönebilir. Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.



Beşiktaş’a resmi teklifini sunmaya hazırlanan Al-Shabab kulübü, Kamerunlu oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor.

BREZİLYA'DAN DA TEMAS VAR



Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar için Brezilya'nın Gremio kulübü de temaslarda bulunuyor.



Yaklaşık 1 aydır kadro dışı kalan Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı formayla 22 maça çıktı; 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.