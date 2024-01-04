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Aboubakar ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ı, Suudi Arabistan ekiplerinlerinde Al-Shabab kadrosuna katmak istiyor. Körfez kulübü, siyah-beyazlılara resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.

Vincent Aboubakar, Arap yarımadasına geri dönebilir. Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş’a resmi teklifini sunmaya hazırlanan Al-Shabab kulübü, Kamerunlu oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeyi planlıyor.

BREZİLYA'DAN DA TEMAS VAR

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar için Brezilya'nın Gremio kulübü de temaslarda bulunuyor.

Yaklaşık 1 aydır kadro dışı kalan Aboubakar, bu sezon siyah-beyazlı formayla 22 maça çıktı; 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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