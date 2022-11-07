ABD'den Lübnan ordusuna yardım!
Lübnan ordusunun, ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçlar ile askeri malzemeyi teslim aldığı belirtildi.
Lübnan ordusu, ABD tarafından gönderilen ve Beyrut Limanı'na ulaşan askeri desteğe ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, ABD’nin, destek programı kapsamında 13 adet “humvee” tip zırhlı araç ile 11 adet askeri yük kamyonunu Lübnan ordusuna teslim ettiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca aynı kapsamda, zırhlı araçların yanı sıra birim detayına değinilmeden askeri malzemelerin de verildiği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 9 Eylül’de, Lübnan ordusuna 47 milyon dolarlık askeri yardımın yapılması talimatı vermişti.
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