ABD'de parlamento üyelerinden Sisi'ye çağrı

ABD'de elli beş kişilik bir parlamenter grubu, insani kaygılar neticesinde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'ye yazdıkları mektupta, ülkedeki siyasi tutukluların salıverilmesi çağrısında bulundu.

55 Demokrat ve Bağımsız Senatör Bernie Sanders tarafından yazılan mektupta, Mısır’daki hapishanelerde aralarında siyasi muhalifler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin olduğu 20'den fazla vakada, tutuklu bulunan kişilerin haksız yere hapishanede bulundukları ifade edildi.

Koronavirüs salgını ile beraber hapishanelerdeki sağlıksız ortama da ayrıca dikkat çekildi.

Mektup, ABD Başkanı Donald Trump’ın Sisi’nin insan hakları ihlallerini görmezden geldiği bir dönemde yazıldı.

Öyle ki, Wall Street Journal’a göre Trump 2019 yılında Sisi’den “en sevdiğim diktatör” şeklinde bahsetmişti.

Sisi iktidara geldiğinden beri, ülkenin dört bir yanındaki mahkemeler tarafından birçoğu sonradan iptal edilmiş olan yüzlerce ölüm cezası kararı verildi.