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ABD'de ölüm temalı protesto!

 ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, Lincoln Anıtı önünde sembolik bir protesto eylemi düzenledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmasının ardından eski ABD Başkanlarından Abraham Lincoln'ün anıt mezarının bulunduğu alanda toplanan göstericiler, "ölüm" temalı protesto düzenledi.

Aktivistler, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden sivilleri ve çocukları temsilen, yere uzanıp üzerlerine Filistin bayrağı örttü.

Gazze'ye yönelik şiddetin sona ermesini talep eden göstericiler, Filistin halkına desteklerini ifade etti.

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