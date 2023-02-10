ABD ve Fransa, Romanya'da askeri tatbikat düzenliyor

Kaya Kartalı 23 adıyla Capu Midia'nın Karadeniz askeri eğitim bölgesinde yapılan tatbikata, çok uluslu 350 civarında asker katılıyor.

Romanya Savunma Bakanlığı, 2-10 Şubat tarihlerinde düzenlenen tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, tatbikatın, birliğin silah sistemlerinin uyumunu test etmek amacıyla yapıldığı bildirildi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın birinci yılına yaklaşırken NATO, Avrupa'nın doğu sınırındaki varlık ve hareketliliğini artırmaya devam ediyor.

Son bir yıl içerisinde, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya gibi bölgedeki NATO üyesi ülkelere askeri yığınaklarını sürdüren ittifak, ocak ayında da tatbikat düzenlemişti.