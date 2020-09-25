AjansHaber.com.tr Siyaset Kobani soruşturmasında dokunulmazlıkları kalkacak

7 HDP'li hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kongre sonrası patlak veren kriz büyüyor
AK Parti'de büyük değişim
İP'te depreme neden olmuştu
CHP'li başkan yasağa rağmen kağıt oynadı
Cumhuriyet gazetesi iki ismi hedef aldı
İP'te ortalık toz duman
O isim de tartışmaya dahil oldu