6 Şubat'ta bazı illerde eğitime ara verildi!

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

“06 Şubat 2023 tarihinde, İlimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06 Şubat 2024 tarihinde bir 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."

Hatay

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep

Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Diğer iller ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.