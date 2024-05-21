6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Mehmetçik, PKK'lı teröristleri yok etmeye devam ediyor.
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar