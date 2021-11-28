6 milyon Venezuelalı, kıtanın farklı ülkelerine dağıldı

Kıtanın farklı ülkelerine göç eden Venezuelalı göçmenler gittikleri ülkelerde de zor şartlarda yaşamaya devam ediyor.

Muhteşem iklimi, zengin yeraltı kaynakları ve verimli toprakları bulunan Venezuela, uzun yıllardır derin bir ekonomik krizle boğuşuyor. Kuzey Kore gibi ekonomik veri alınamayan kapalı rejimler hariç tutulduğunda dünyanın en kötü ekonomisine sahip olan Venezuela’da halk zor günler yaşıyor.

Yüksek enflasyon, işsizlik, güvenlik sorunları ve düşük alım gücü ülkenin en köklü problemleri arasında yer alıyor. Venezuela halkı, altın ve petrol gibi ülkenin zengin yeraltı kaynaklarına rağmen açlık ve sefaletle savaşıyor.

Asgari ücretin sadece 4 USD($) olduğu ülke 2006 yılından bu yana ABD’nin ambargosu altında. 2006 yılında silah ambargosu ile başlayan süreç 2014 yılında ekonomik ambargo ile bugüne dek devam etti.

Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) verilerine göre, Venezuelalı göçmenlerin en fazla bulunduğu ülke, sınır komşuları Kolombiya. 2020 yılı verilerine göre 1 milyon 700 bin Venezuelalı Kolombiya’ya göç ederken, 1 milyon göçmen Peru’da, 457 bin göçmen Şili’de, 420 bin göçmen ise ABD’de, yaşamını sürdürüyor.

İç savaş nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 7 milyon Suriyeli göçmenin ardından, dünyanın en fazla göç veren ikinci ülkesi Venezuela oldu.

Venezuelalı göçmenler gittikleri ülkelerde en ağır işleri yaparken, ekonomik istikrarı yakalayamayan Güney Amerika ülkelerinde işsizliğin artmasına neden oldu.

2022 yılında, küresel ekonomik krizin de etkisiyle Venezuelalı göçmenlerin sayısının, Suriyeli göçmenlerin sayısını geçmesi bekleniyor.