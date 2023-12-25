3 puan Beşiktaş'ın!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
53. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasına atılan uzun topa hareketlenen Rashica'nın şutunda Kerim Alıcı'ya çarpan top kornere çıktı. Soldan köşe vuruşunu kullanan Hadziahmetovic'in ortasına kale önünde yükselen Colley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
80. dakikada Hatayspor, Hodzic'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Amartey'in ters vuruşunda siyah-beyazlıların kalesine yönelen topa dokunan Hodzic, fileleri havalandırdı: 1-2
90+5'te ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ghoulam'un şutunda sola uzanan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.
Konuk ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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