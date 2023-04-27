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2 bölgede yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için yarın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak, Orta Karadeniz Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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