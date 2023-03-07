Zafer Partisi'nde toplu istifa!

Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyeleri olan İsmail Türk, Pertev Kasarcı, Canan Çakır, Bekir Şahin, Şahin Çakır, Orhan Ergin, Ertuğrul Kalafat yazılı bir açıklama ile istifa ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, Ümit Özdağ başkanlığındaki partiye yönelik sert ifadelere yer verilerek “lidere/başkana odaklı siyaset anlayışı” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Üzülerek belirtiyoruz ki tek adamlık hastalığı milliyetçi vatansever kesimin en büyük şansızlığıdır” ifadelerine yer verilerek partinin kullandığı dilde eleştirildi.