Yurt dışı telefonlarının kullanım süresi değişiyor!
Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağı açıklandı. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresinin de yurt dışından emekli olanlar için 4 yıla artırılacağını belirtildi.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabileceğini açıkladı.
Sırakaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı infografiğe göre, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak.
120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.
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