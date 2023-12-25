Yurt dışı telefonlarının kullanım süresi değişiyor!

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabileceğini açıkladı.



Sırakaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı infografiğe göre, yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak.



120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.