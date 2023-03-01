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Yunanistan'da korkunç tren kazası! 32 ölü!

Yunanistan'da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Meydana gelen kazada 32 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde, yolcu treni ile yük treni çarpıştı

İki trenin çarpışması sonucu 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu.
Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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