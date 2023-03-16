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YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak

YSK Başkanı Ahmet Yener yurt dışına kurulacak olan sandık çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, ''15 yeni ülkede daha sandık kurulmasına karar verdik" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener basın açıklamasında bulundu. Yener, "15 yeni ülkede daha sandık kurulmasına karar verdik" dedi.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlarımızın oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışma tamamlanmış olup yapılan çalışma sonucunda 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir.

Bu ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir."

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