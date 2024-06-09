YKS'de ikinci oturum başladı!

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı.

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.

Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

İkinci oturum başladı

YKS maratonunda ikinci oturum ise az önce başladı. Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi ise bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak.

Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.