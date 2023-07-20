YKS sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Ersoy, milyonlarca adayın merakla beklediği 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır." dedi.