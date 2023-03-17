Yeni kentsel dönüşüm paketi yolda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ,sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yayımladı. Bakanlık, kentsel dönüşüme ilişkin yeni bir destek paketi hazırlandığını duyurdu.

Kentsel Dönüşüm Yeni Destek Paketine İlişkin Basın Açıklaması ⬇️ pic.twitter.com/7pCKYvF5dX — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) March 17, 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile attık. Dönüşümde kredi limitini 600.000’den 1 Milyon 250 bine çıkardık." açıklamasında bulundu.