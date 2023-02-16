Yeni Çamoluk Otomotiv'den bağış açıklaması

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Firma adına, canlı yayını ararayak 50 milyar TL bağış yapmak istediğini ifade eden Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv'i sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Hamit Duras'ın yeğeni Bayram Duras, olayın nasıl yaşandığını Ajans Haber İstihbarat Şefi Ulaş Kaya'ya anlattı.

Yeni Çamoluk Otomotiv'in bir aile şirketi olduğunu belirten Bayram Duras, "Hamit bey bizim büyüğümüz, amcamız. Normalde iş yerine de pek gelmez. Telefonda rakamı yanlış telaffuz etti ne yazık ki." dedi.

"50 milyar TL değil, 50 bin TL"

Bağışın 50 Miyar TL olarak telaffuz edilmesinin ardından kanalı yeniden arayarak rakamın düzeltilmesini istediklerini belirten Duras, "Biz ne 50 milyar TL, ne de 50 milyon TL değil, sadece 50 bin TL bağışladık" diye konuştu.

"Hocamın anlaması gerekirdi"

Canlı yayında 50 Milyar TL'lik bağışı açıklayan İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş'ın, amcası Hamit Duras ile kapı komşusu olduklarını belirten Bayram Duras, "Amcamız yaşı dolayısıyla rakamı eski para ile düşünerek ifade etmiş. Bugün biz bile bir rakam telaffuz ederken altı sıfır atılmadan önceki haliyle ifade ediyoruz. Amcam canlı yayında 50 Milyar TL diyince hocamız 'emin misin' diye üstelemiş, halbuki hocamın bunu anlaması gerekirdi." dedi.

50 Milyar TL'nin kendileri için çok büyük bir meblağ olduğunu ifade eden Duras, "Merkez Bankası’nın 30 Milyar TL verdiği yerde, Ziraat Bankası'nın ya da Koç Holding'in 2-3 Milyar TL verdiği yerde biz nasıl bu paraları verelim" diye konuştu.

"Reklam gibi bir amacımız yok"

Duras, canlı yayındaki yanlış anlaşılmanın bu kadar büyük bir reaksiyon alacağını tahmin edemediklerini belirterek, "Bizim ne reklam amacımız var, ne de başka bir niyetimiz var. Biz Allah rızası için bunu yaptık. Amcam orada büyüğümüz olarak, iyi niyetiyle bu kampanyayı aramış. Bu kadar gündeme geleceğimizi bilemezdik. Biz de şok içindeyiz." dedi.