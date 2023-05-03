YDS sonuçları açıklandı!
ÖSYM, 9 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları açıklandı.
YDS sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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