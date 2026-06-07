İskandinavya semalarında Türk çelik kanatları: F-16’lar Ramstein Flag-2026 tatbikatında

16 ülke katılıyor
3-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata Türkiye ile birlikte 16 ülke ve NATO’nun önemli hava unsurları katılıyor. Müttefik ülkeler arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefleyen organizasyonda Türk Hava Kuvvetleri, Norveç’teki Orland Hava Üssü’nde konuşlandı.
Türk Hava Kuvvetleri güçlü filoyla yer alıyor
MSB tarafından paylaşılan görüntülerde, Türkiye’nin tatbikata 5 adet F-16 savaş uçağı, 1 adet E-7T Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile 1 adet KC-135R tanker uçağıyla katıldığı belirtildi.
Tatbikat kapsamında Türk pilotları, müttefik unsurlarla müşterek görevler icra ederken bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyor. Ramstein Flag-2026’nın, NATO ülkeleri arasındaki koordinasyon ve harekat kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.