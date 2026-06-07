07 Haziran 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mahalli idareler ara seçimleri hayırlı olsun”
22:07 Ara seçimlerde sonuçlar netleşiyor: Belde ve mahallelerde yeni isimler göreve geliyor
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıfır Atık Forumu kapanışında küresel iklim mesajı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin’i anma mesajı
AjansHaber Videolar Savunma İskandinavya semalarında Türk çelik kanatları: F-16’lar Ramstein Flag-2026 tatbikatında

İskandinavya semalarında Türk çelik kanatları: F-16’lar Ramstein Flag-2026 tatbikatında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun en kapsamlı hava tatbikatlarından biri olan Ramstein Flag-2026’ya Türk Hava Kuvvetlerinin güçlü bir katılım sağladığını açıkladı. Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın ev sahipliğinde düzenlenen tatbikatta Türk savaş uçakları, İskandinavya semalarında görev yapıyor.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:

16 ülke katılıyor

3-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata Türkiye ile birlikte 16 ülke ve NATO’nun önemli hava unsurları katılıyor. Müttefik ülkeler arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefleyen organizasyonda Türk Hava Kuvvetleri, Norveç’teki Orland Hava Üssü’nde konuşlandı.

Türk Hava Kuvvetleri güçlü filoyla yer alıyor

MSB tarafından paylaşılan görüntülerde, Türkiye’nin tatbikata 5 adet F-16 savaş uçağı, 1 adet E-7T Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile 1 adet KC-135R tanker uçağıyla katıldığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında Türk pilotları, müttefik unsurlarla müşterek görevler icra ederken bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyor. Ramstein Flag-2026’nın, NATO ülkeleri arasındaki koordinasyon ve harekat kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.


 

Diyarbakır’da kamyonetin tekeri patladı: Yola saçılan meyve ve sebzeleri jandarma topladı
Diyarbakır’da kamyonetin tekeri patladı: Yola saçılan meyve ve sebzeleri jandarma topladı
#Gündem / 05 Haziran 2026
Asfaltlanmayan sokağa çözümü mahalleli buldu: Tozu önlemek için yola halı serdiler
Asfaltlanmayan sokağa çözümü mahalleli buldu: Tozu önlemek için yola halı serdiler
#Gündem / 04 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MSB’den Türk Hava Kuvvetlerinin 115. kuruluş yıl dönümüne özel video
MSB’den Türk Hava Kuvvetlerinin 115. kuruluş yıl dönümüne özel video
Gündem
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Spor
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.