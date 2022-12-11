Varank: “İspat etmeyen namerttir”

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP milletvekillerinin konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e söz verdi.

Varank, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, akrabalarıyla ilgili ithamlarda bulunduğunu belirterek, "Benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk, usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa ya da benim bu konularda herhangi bir dahilim varsa bunu ispat etmeyen, bununla ilgili suç duyurusunda bulunmayan alçaktır, namerttir." dedi. Varank, bu cevabı daha önce de verdiğini hatırlattı.

"Biz komün hayatı yaşamıyoruz, siz yaşıyor olabilirsiniz." ifadesini kullanan Varank, şunları kaydetti:

"Ben Mustafa Varank olarak 17 yıldır fiilen siyasetin içerisindeyim. Benimle ilgili en ufak bir yolsuzluk bulamayanlar, en ufak bir yanlışlık bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Tekrar söylüyorum, ortada bir yolsuzluk, kanunsuzluk, usulsüzlük varsa ispat etmeyen alçaktır, namerttir. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim, aileme de hiç haram yedirmedim. Biz haram işinden anlamayız ama belli ki siz haramın da uzmanısınız."

Bakan Varank, öğrencilik döneminde dersine girdiği Prof. Dr. Ayşe Ayata'nın sınıfın ortasında kendisini kaldırıp "Biz sizin gibilere toplum dışı diyoruz." sözlerini sarf ettiğini belirterek, "Siz bunu niye kabullenemiyorsunuz biliyor musunuz; çünkü bu kadar saçma bir zihniyete sahip olabileceğinize siz bile inanamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İthal muhalefetsiniz

Varank, ardından bütçeye ilişkin sunumunda ise "Bugün, dünyanın dört bir yanında Türk sanayisinin başarısı konuşuluyor." diyerek muhalefete tepki gösterdi. Varank, " Danışman Amerika'dan finansman Londra'dan akıl Almanya'dan. Asıl sizin nereniz yerli, ithal muhalefetsiniz siz. " ifadelerini de kullandı.

Varank'ın sık sık muhalefetin tepkileriyle kesilen konuşmasının önemli noktaları ise şöyle:

"Türkiye Yüzyılı'nı üretim yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İktidara gelir gelmez işlere koyulduk. Yaptığımız bu yatırımlar katma değer olarak ülkemize dönüyor. Demir çelik üretiminde Avrupa'nın bir numarası Türkiye, çimento üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim Türkiye. Ticari araç üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim Türkiye. Bugün, dünyanın dört bir yanında Türk sanayisinin başarısı konuşuluyor. Fabrika kurulmayan bir ülkede sanayi hasılası yüzde 6,3 büyür müydü? Nasıl oluyor da fabrika kurulmayan ülkede ihracatın lokomotifi sanayi olabiliyor.

Biz çip üretebiliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji ön plana çıktı? Hamburger teknolojisi. Yerli otomobil ne oldu sorusuyla karşılaştık. Biz ilk günden itibaren bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Fabrikası nerede dediler? İşte bu yıl 29 Ekim'de TOGG'un teknoloji kampüsünü büyük bir coşkuyla açtık. Nerede bu araba diyordunuz ya? Tüm heybetiyle Gazi Meclisimizin kapısının önünde duruyor. Zoom toplantısı yapmayı teknoloji zannedenler teknoloji görmek istiyorlarsa Meclis'in önüne gidip bakabilirler. Ne kadar imkanınız olursa olsun yüreğiniz olmadan bu işleri başaramazsınız. Peki o yürek kimde var? Yapamazsınız diyenlere, bu milletin bir hayalini daha gerçeğe dönüştüren Recep Tayyip Erdoğan'da var. İşte lider, işte vizyon, işte teknoloji.

Asıl sizin nereniz yerli

Hala parça hesabı yaparak TOGG'un yerliliğini sorgulamaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Danışman Amerika'dan finansman Londra'dan akıl Almanya'dan. Asıl sizin nereniz yerli, ithal muhalefetsiniz siz. Artık doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var.

Türkiye girişimcilik alanında altın çağını yaşıyor. Sizin gözlerinizi yumduğunuz gerçek tam olarak bu. Kılıçdaroğlu çıkmış Türkiye'ye para yağdıracakmış. Sen önce tuttuğun danışmanı getir. Bizim en değerli hazinemiz insan kaynağımız. Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ilk ışığı önümüzdeki yıl almayı planlıyoruz. Siz uzayla önce bir zoom bağlantısı kurun da üssünü sonra kurarsınız. Bilim bizim için bir popülizm aracı değil. Biz üniversitelerimizi dünya ile yarışır hale getirebilmek için çalışıyoruz. Asırlık projeleri 20 yılda hayata geçirmek kolay olmadı.”