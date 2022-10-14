Van'dan acı haber! Şehidimiz var!

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

Çatak İlçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur.



Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.



Ruhu şâd olsun. pic.twitter.com/cuHS98MJm9 — T.C. Van Valiliği 🇹🇷 (@tcvanvaliligi) October 13, 2022