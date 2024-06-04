Uyuşturucu operasyonunda 373 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"NARKOÇELİK-20" operasyonunda 373 kg kokainin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 9 şüphelinin yakalandığını da açıkladı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Güney Amerika’dan Ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında; 373 kg kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.