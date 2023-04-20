Usta oyuncu hayatını kaybetti!

8 Nisan'da rahatsızlanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu Rana Cabbar, hayatını kaybetti.

78 yaşındaki sanatçının ölümünü açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.

Rana Cabbar; Akrebin Yolculuğu, 72. Koğuş, Kabadayı gibi sinema filmleri ve Aşk-ı Memnu, Beyaz Gelincik gibi televizyon dizileriyle tanınıyordu.

Acı haberi duyuran isimlerden olan oyuncu Metin Yıldız da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden verdiği mesajda "Nurlar içinde uyu büyük usta" dedi.