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Urla'da 7,5 metrelik ölü köpek balığı ağlara takıldı

İzmir'in Urla ilçesinde bir balıkçı teknesinin denize serdiği ağlardan 7,5 metre uzunluğunda ölü köpek balığı çıktı.

Bu sabah 6 metrelik teknesiyle denize açılan balıkçı İbrahim Güven, sudan çektiği ağlarda büyük bir balık olduğunu fark etti. Balığın hareket etmediğini gören Güven, teknesine çıkardığı hayvanın ölü olduğunu saptadı.

Diğer balıkçıların yardımıyla Urla İskele'ye çıkarılan köpek balığının türünün "büyük camgöz" olduğu öğrenildi.

Ölçümlerde 7,5 metre uzunluğunda olduğu belirlenen köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine götürüldü.

 

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