Uraloğlu: “Burada olmaya devam edeceğiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı ziyaretinde, Adıyaman'ın kendilerinin ikinci memleketi olduğunu, daha önce de kente çok kez ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

6 Şubat'ta büyük bir felaketi yaşadıklarını ve ikinci depreme kendisinin de yakalandığını anımsatan Uraloğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün millete başsağlığı diledi.

Adıyaman'da deprem sürecinde 60 gün kaldıklarını aktaran Uraloğlu, dertleri ve acıları hafifletmek için gayret ettiklerini ifade etti.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem sürecinde 4 defa Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı dört defa bir ilimize geliyor. O zaman hani onu görünce bizim yükümüz daha da ağırlaşıyor. O zaman biz 'daha iyisini nasıl yaparız' diye gayret içerisinde oluyoruz. Adıyaman gerçekten bunların hepsine fazlasıyla layık olan bir ilimiz." diye konuştu.

Burada olmaya devam edeceğiz

Adıyaman'da Ulaştırma Bakanlığı ve hükümet olarak, yaptıklarının ve yapılması gerekenlerin olduğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Gerek deprem öncesinde gerekse deprem sonrasında oluşan yeni duruma göre yapmamız gerekenler var. O konuda valimiz olsun, belediye başkanımız olsun, il başkanımız, milletvekillerimiz hepsi onları aksayanları da bize ilettiler. Bildiklerimiz var elbette. Yeni gelişenler var. Burada olmaya devam edeceğiz. Günlük yaşantınızı, normal hayata dönüşünüzü ne kadar hızlandırırsak, ona ne kadar katkı sağlarsak biz de mutlu olacağız. Onu bilmenizi isterim."

Bakan Uraloğlu, bugün kentte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla bağlanacağı köprülü kavşağın açılışını yapacaklarını ve konutların temelini atacaklarını belirtti.

Her şeye rağmen gereğini yaptınız

Gittikleri illerde muhataplarını dinlediklerini ve taleplerini aldıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ondan sonra da diyorum ki tamam, yani sizin talepleriniz, istekleriniz bunlar. Ya bizim de sizden isteklerimiz var dediğim zaman bir duruyorlar, 'Hayırdır ya bir bakan bir ilden ne ister?' Diyorum ki arkadaşlar bakın sizin oy oranınız bu, şu ilçede bu, merkezde bu. O zaman önümüzde veya 14-28'de bak birazcık düşmüşüz. Dolayısıyla bunu yükseltmemiz lazım. Bu yerel seçimlerde kesinlikle bizim beklentimiz de budur diyorum ama aynı şeyi ben Adıyaman'da diyemiyorum. Çünkü Allah razı olsun. Siz gereğini yaptınız. Birkaç tane belediye var. İnşallah onları da kattık mı Adıyaman tam böyle tekamül etmiş olacak. Gerçekten kendine yakışmış olanı, kendisinin layıkıyla yapmış olduğunu belki kendisiyle yarışarak birazcık daha... Yoksa ben sizden şöyle beklentim var, dersem size haksızlık etmiş olurum. Onun için Allah razı olsun, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Bu duruşunuzu Allahutaala daim etsin. Her şeye rağmen gereğini yaptınız. Bakın size geldi, dediler ki 'size evleri bedava yapacağız.' Yapamayacağına inandığınız ve haklı olarak gördüğünüz için bak Cumhurbaşkanımız da 'size belli oranda biz hibe yapacağız, gerisini de siz ödeyeceksiniz' dedi. Size inandırıcı geldi. Siz inandınız, gereğini yaptınız, Allah razı olsun. Biz de bundan sonra Adıyaman için bu bölge için gereğini yapacağız."

Programa, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ve partililer katıldı.