Ünlü şarkıcı 25 akrabasını depremde kaybetti
Türk Halk Müziği sanatçısı 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Mustafa Aslan, depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı. Kahtalı Mıçe'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 25 kişiyi kaybettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde birçok ünlü isim aile bireylerini kaybetti.
Kahtalı Mıçe lakaplı usta sanatçı Mustafa Aslan, depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı. 70 yaşındaki Kahtalı Mıçe, Türkiye'yi hüzne boğan iki büyük depremde 25 akrabasını kaybetti.
Kendi sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü sanatçı, çok sayıda yakınından gelen vefat haberleri ile acıların en büyüğünü yaşadı.
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