Üniversiteli motokurye Ata'yı öldüren şüpheli için istenilen ceza belli oldu!

Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö. (17) için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'silah taşıma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SON ANLARI KAMERADA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, serbest bırakılan babası ise tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü yer aldı. Ayrıca, olaydan 1 hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer aldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede sanık E.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'silah taşımak'tan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, çocuk mahkemesi sıfatıyla Balıkesir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilip, edilmeyeceği bekleniyor.

15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

İddianamede, O.Ö.'nün eski dini nikahlı eşi tanık Sultan Durmaz'ın yaşadığı apartmanda oturan bir kişinin verdiği pizza siparişinin, işletmede 5 gün önce işe başlayan Ata Emre Akman tarafından teslim edildiğine yer verildi. Akman'ın siparişi teslim ettikten sonra apartmandan çıkarak motosikletinin yanına gittiğinde Sultan Durmaz ile problemleri bulunan E.Ö.'nün, Akman'ın yanına gelerek, elindeki bıçakla genci 15 kez yaralayıp kaçtığı, Akman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Olay sonrası bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğinde E.Ö.'nün apartmana sipariş getiren Akman'ı görünce sokaktaki otomobilin arkasına saklandığı, binadan çıkınca tanımadığı Ata Emre Akman ile 13 saniyelik konuşmasının ardından canavarca hisle, hayati bölgelerini hedef alarak defalarca bıçakladığı da iddianamede yer aldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kolluk güçleri tarafından evine kaçan E.Ö.'nün yakalandığı sırada kanlı kıyafetlerini yıkamak için çamaşır makinesine attığının görüldüğüne yer verilen iddianamede, olay günü babası O.Ö.'nün de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca E.Ö.'nün yapılan kontrolde 1.53 promil alkollü olduğunun tespit edildiğine de iddianamede yer verildi.

KENDİSİNİ TERSLEDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞ

İddianamede E.Ö.'nün savcılık ifadesine de yer verdi. E.Ö. ifadesinde babasının eski dini nikahlı eşi Sultan Durmaz'ın kendisini haksız yere şikayet etmesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu, olay günü dışarıda alkol aldıktan sonra babasıyla geç saatlerde eve gittiklerini, babası uyuduktan sonra Durmaz ile aralarında yaşadıkları sorunlar aklına gelince evdeki bıçağı yanına alıp, Durmaz'ın oturduğu binanın önüne gittiğini söylediği belirtildi. E.Ö.'nün binanın önüne gittiğinde kurye olduğunu bildiği Akman'ı görünce yanına gidip, sorular sorduğunu Akman'ın kendisini terslemesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği de iddianamede yer aldı.