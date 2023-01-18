Ukrayna'da düşen helikopterde İçişleri Bakanı Monastırskiy ve yardımcısı dahil 18 kişi öldü

Ukraynalı yetkililer, Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentinde bir kreşin yakınına düşen helikopter sonucu Ukrayna İçişleri Bakanı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Müsteşarın yanı sıra üç çocuk da dahil olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, helikopterin bir anaokulu yakınlarına düştüğü ve kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı belirtildi.

Valinin açıklamasına göre, helikopter kazasında 18 kişinin öldüğü ve kazadan 15'i çocuk 29 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Helikopterin düşüşünün kaza olduğu ve saldırı olabileceğine dair herhangi bir bulgunun bulunmadığı açıklandı.

Ukrayna Belediye Başkanı Oleg Kuleba, helikopterin bir çocuk bakımevinin yanına isabet ettiğini belirterek, olayda ölü ve yaralıların oluğunu açıkladı. Kuleba'nın açıklamasına göre kazanın kötü hava şartlarından kaynaklandığı belirtildi.

Kuleba, “Trajedi sırasında kreşte çocuklar ve çalışanlar vardı. Şu an herkes tahliye edildi. Hayatını kaybedenler var. Ambulanslar ve polis olay yerinde” dedi.

Kiev bölgesi Brovary yakınlarındaki kazadan sonra çocukları ve çalışanları kurtarmak için tüm ekipler çalışıyor.

Ulusal polis şefi, 2021'de Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy tarafından atanan İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi'nin öldürüldüğünü söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Yevheniy Yenin ve Bakanlığın Müsteşarının da öldüğünü bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, kazaya dair üç neden üzerinde duruluyor. Kazanın nedeni olarak sabotaj, ekipman arızası, uçuş güvenliği ihlali ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Olay yeri incelemesi devam ediyor.