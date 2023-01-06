Ukrayna ateşkese uymuyor!

Rusya devlet televizyonun bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla, Ukrayna'da tüm cephe boyunca 36 saatlik ateşkes yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Top atışlarına devam ediliyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerleri ateşkese uyarken Ukrayna'nın askeri mevzilere ve Rusların yaşadığı yerlerdeki top atışlarına devam ettiği açıklandı.