Türkiye Uzay Ajansı(TUA)'dan Japonya ile işbirliği anlaşması

Türkiye Uzay Ajansı(TUA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı(JAXA) Arasında İşbirliği Zaptı İmzalandı

Dubai’de düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı(IAC) 2021’de daha önce çalışmaları tamamlanmış olan “Türkiye Uzay Ajansı ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı Arasında Barışçıl Amaçlar için Uzay Faaliyetleri Alanında İşbirliği Zaptı” TUA standında düzenlenen törenle TUA Başkanı Serdar Hüseyin YILDIRIM ve JAXA Başkanı Dr. YAMAKAWA Hiroshi tarafından imzalandı.

Bu işbirliğinin oyun değiştirici etkileri ileride anlaşılacak

TUA Başkanı Serdar Hüseyin YILDIRIM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün uzun süredir takip ettiğimiz önemli bir süreci sonlandırdık. Japonya uzay ajansı JAXA ile MoC (işbirliği mutabakatı) imzaladık.Türk-Japon dostluğunu uzaya taşımak üzere Başkan Hiroshi Yamakawa ile el sıkıştık. Bu işbirliğinin oyun değiştirici etkileri ileride anlaşılacak!

Uzay Ajansı tarafndan yapılan açıklamada;işbirliği zaptıyla birlikte;

"Türkiye ve Japonya arasındaki mevcut iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda başarı ile gerçekleştirilen deney ve küp uydu fırlatma çalışmalarını daha da ileriye taşımak, Uzay Teknolojileri ve Uygulamaları,Uzay Ortamından Yararlanma veUzay Bilimi ve uzayın keşfi konularında iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" denildi.