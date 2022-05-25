Türkiye tavrını koydu: Somut adımlar atılmazsa süreç ilerlemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin görüşmeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, üç heyet bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

NATO'ya üye olacak ülkeler güvenlik kaygılarını gidermeli. Türkiye'ye karşı uygulanan savunma sanayi yaptırımlarının derhal kaldırılması gerektiğini ifade ettik.

Türkiye, NATO'nun yaklaşık 70 yıldır en önemli üyelerinden birisidir. Türkiye bu 70 yılda NATO içerisinde üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir.

Biz muhattaplarımıza PKK ile YPG arasında hiçbir ayrım olmadığını ilettik. Bu örgütlerin arasında yapılan ayrımın bizim açımızdan farkı olmadığını açıkça ifade ettik. Beklentimiz törer örgütlerine karşı somut adımlar atılması.

Terör örgütlerine mensup kişilerin iadesini talep ettik. Bugüne kadar iade taleplerimize olumlu bir cevap almadık. Somut adım atılmazsa süreç ilerlemez.

Savunma sanayi yaptırımlarını kaldırılmasına yönelik olumlu tavır gördük. Bu Pozitif bir gelişme.

Görüşmeler devam edecek ama tarihler belirlenmedi. NATO zirvesine kadar süreci yetiştirme kaygımız yok.