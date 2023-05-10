Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'dan ortak karar

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin katıldığı "Suriye konulu" toplantı Moskova'da sona erdi.

Yeni yol haritası

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katıldı.

Toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapıldı.

Toplantının basına açık bölümünde ilk konuşmayı Lavrov yaptı

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için bir yol haritası hazırlanması gerektiğini söyleyen Lavrov "Görevimiz daha ileri gelişmeler için ana hatları belirlemek" dedi.

Lavrov "Bugün yapacağımız müzakerelerden çıkabilecek en iyi sonuç, bir dahaki Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na kadar Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası taslak metnini hazırlayacak uzmanların görevlendirilmesi olacaktır" diye konuştu.

Lavrov hazırlanacak teklifin ardından Rusya, İran, Suriye ve Türkiye hükümet ve devlet başkanlarına sunulabileceğini belirtti.

Lavrov, kesilen nakliye ve lojistik hatlarının onarılması konusunda Suriye ile Türkiye'nin müzakerelere başlaması ve "engel olmaksızın ticari ve ekonomik iş birliğini yeniden hayata geçirmesi" gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan mesaj verdi

Konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında: Terörle mücadelede iş birliği, geri dönüşlerin altyapısının iş birliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık" dedi.