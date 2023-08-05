Türkiye kavruluyor! "Asfalt ağladı be" sözü gerçek oldu
Bu hafta sıcaklıklar tüm Türkiye'yi büyük ölçüde zorladı. Denizli'de sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken "Asfalt ağladı be" sözü gerçek oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan sıcaklıkların pazar gününe kadar süreceğini açıklamıştı. Denizli'de 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle kara yollarında asfalt eridi.
Bazı araçlar sıcakta hararet yapıp yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı.
Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi.
Kara yolunun gidiş ve geliş yönündeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı.
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